DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Gistermorgen om 7.19 uur vond op de A31, ter hoogte van de afrit Weener, een ongeval plaats waarbij een personenauto en een vrachtwagen met oplegger betrokken waren. Een 21-jarige bestuurder uit Weener reed op de rechterrijstrook en zag om nog onbekende redenen een vrachtwagen met oplegger voor zich over het hoofd. De 21-jarige week uit om de vrachtwagen te ontwijken en verloor daardoor de controle over zijn voertuig. De auto spinde meerdere keren en botste tegen de middengeleider. Het voertuig kwam uiteindelijk op de uitvoegstrook tot stilstand. De jongeman bleef ongedeerd bij het ongeval. Zijn auto liep schade op. De snelwegpolitie registreerde het ongeval en is een nader onderzoek gestart naar de oorzaak.
Papenburg
Gisteren vond tussen 20:40 en 20:52 uur op de parkeerplaats van supermarkt Combi aan de Umländerwiek in Papenburg een aanrijding plaats. Een onbekende bestuurder beschadigde een geparkeerde Citroën C1. Na de aanrijding is de bestuurder er vandoor gegaan. De Citroën liep aanzienlijke schade op. Door een gebroken as was de auto niet meer rijdbaar. De schade wordt op circa € 3.000,- geschat.
Tussen 18.00 en 22.00 uur vond gisteren aan de Bergstraße in Papenburg een aanrijding plaats. Een langs de weg geparkeerde Toyota ProAce raakte beschadigd door een onbekend voertuig. De bestuurder, wiens identiteit nog onbekend is, reed over de Bergstraße vanuit de richting Sonnentaustraße en botste tegen de geparkeerde bestelwagen. De geschatte materiële schade bedraagt circa € 5.000,-.
Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland