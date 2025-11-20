Lokaal Betrokken blikt terug op de Algemene Beschouwingen

STADSKANAAL – Op maandagavond 10 november vonden de Algemene Beschouwingen plaats, waarin de gemeenteraad de begroting voor 2026 besprak. Lokaal Betrokken heeft zich ook dit jaar sterk gemaakt voor praktische verbeteringen voor de inwoners. Ze hebben deze vergadering twee moties ingediend. Eén van de moties was voor het sneller verbeteren van de slechte fietspaden in de gemeente, de andere motie was er voor om kleine en betaalbare woningen te realiseren.
Voorstellen:
1. Motie: Sneller verbeteren van slechte fietspaden (toezegging)
Op de motie over de fietspaden heeft het college een toezegging gedaan. In februari 2026 komt het
college met een voorstel waarin staat:
• welke fietspaden versneld aangepakt kunnen worden;
• welke kosten daarbij horen. Veel inwoners geven al lange tijd aan dat sommige fietspaden onveilig zijn. Lokaal Betrokken is blij dat hier nu werk van wordt gemaakt.
2. Motie: Meer ruimte voor kleine en betaalbare woningen (aangenomen)
De tweede motie ging over het mogelijk maken van kleine, betaalbare en passende woningen,
zoals:
• kleine geschakelde woningen
• appartementen
• portiekwoningen met een kleiner vloeroppervlak
Deze woningen zijn hard nodig voor starters, jonge gezinnen en senioren. De motie is met meerderheid van de raad aangenomen.
Voorstellen die Lokaal Betrokken mee heeft ingediend:
- Amendement Welstad: ingediend door CDA, mede-ingediend door Lokaal Betrokken en SP (aangenomen)
Het CDA heeft een amendement ingediend om de geplande bezuiniging op Welstad terug te draaien. Lokaal Betrokken heeft dit amendement samen met de SP mede-ingediend. Welstad doet belangrijk werk voor de inwoners, onder andere op het gebied van welzijn, jeugd en armoede. Het amendement is aangenomen, waardoor Welstad dit werk kan blijven doen.
- Amendement VVD: de stijging van de afvalstoffenheffing wordt beperkt van €15 naar €5.
- Motie D66: aanpak van leegstand in winkelcentra.
Aandacht voor communicatie:
Inwoners verdienen een gemeente die luistert, uitlegt en eerlijk zegt wat wel en niet kan. Communicatie gaat niet alleen over duidelijke brieven, maar ook over hoe je met mensen omgaat. Het gaat om begrip tonen, uitleggen, terugkoppelen en afspraken nakomen. Lokaal Betrokken ziet dienstverlening als meer dan een loket. Het is de manier waarop je contact hebt met inwoners, elke dag opnieuw. Dat sluit aan bij de manier van werken waar ze zich al jaren hard voor maken: open, menselijk en dichtbij.
Energienoodfonds:
In de vergadering van september heeft Lokaal Betrokken aandacht gevraagd voor een gemeentelijk energienoodfonds. In december komt het college al met een voorstel voor een energienoodfonds. Dit fonds is bedoeld voor inwoners die in de knel komen door stijgende energiekosten en onzekerheid over landelijke regelingen.
Een productieve avond! Lokaal Betrokken kijkt terug op een avond met duidelijke resultaten voor de
inwoners van de gemeente Stadskanaal.
Bron: Lokaal Betrokken