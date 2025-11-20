Magisch Kerstconcert Roon Staal in Onstwedde

ONSTWEDDE – Het sfeervolle Kleinkunsttheater in Holte in Onstwedde vormt vrijdag 12 december het decor voor een bijzonder kerstconcert van zanger/pianist Roon Staal. Als onderdeel van zijn landelijke kersttournee brengt de 45-jarige artiest een warm en ontroerend programma waarin de kerstgedachte volop tot leven komt.
Warme stem, pure kerstbeleving
Met zijn heldere tenorstem en gevoelige pianospel weet Roon Staal als geen ander de essentie van Kerst over te brengen. Zijn repertoire bestaat uit zowel Engelstalige als Nederlandstalige kerstklassiekers zoals The First Noël, Let It Snow en Midden in de Winternacht.
Intieme sfeer
Roon Staal staat bekend om zijn oprechte en ingetogen stijl. Geen grote shows of glitter, maar pure muziek in een intieme setting. Dat is precies wat bezoekers mogen verwachten. Een kerstconcert vol warmte, rust en muzikale magie.
Internationale waardering
De muziek van Roon Staal blijft niet onopgemerkt. Zo zei de Britse singer-songwriter Gilbert O’Sullivan: “Het is zijn stem, maar zeker ook zijn talent om liedjes te schrijven, die echt de show stelen.” En dat gevoel herkent ook het Nederlandse publiek: elk jaar komen mensen terug naar zijn concerten om opnieuw die bijzondere sfeer te beleven.
Van musicalster naar concertpianist
Roon Staal begon zijn carrière al op jonge leeftijd met optredens in musicals en tv-producties naast grote namen als John Kraaijkamp sr. en Ruth Jacott. Later schitterde hij als hoofdrolspeler in de rockopera Tommy en als Titus van Rijn in de musical Rembrandt. Inmiddels heeft hij zijn hart volledig verpand aan het geven van soloconcerten in kerken en kleine theaters, waar de muziek volledig tot zijn recht komt.
Reserveer op tijd
Beleef de magie van kerstmuziek zoals je die nog niet eerder hebt gevoeld op vrijdag 12 december, aanvang 20.00 uur. Reserveren kan via www.roonstaal.com of telefonisch op 06 – 333 59595.
Bron: Roon Staal Music
Adres: Holte 58, 9591 VR Onstwedde