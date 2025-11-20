Meeste mensen met WW vinden werk, klein deel stroomt door naar bijstand

GRONINGEN – In oktober liep het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen op naar bijna 6.100 uitkeringen. De meeste mensen met WW vinden tijdens of vlak na de WW-uitkering nieuw werk. In 2024 werd de WW-uitkering van 10.770 mensen in de arbeidsmarktregio Groningen beëindigd. Van deze groep had bijna tweederde na de WW werk. Een kleine groep van 5,4% stroomt na afloop van de WW door naar een bijstandsuitkering.

Meer WW-uitkeringen in oktober

In oktober liep het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen op tot 6.088. Een toename van de WW in oktober komt vaker voor. In het najaar neemt de activiteit af in seizoensgevoelige sectoren als horeca, landbouw en groenvoorziening. Ook is er minder werk voor uitzendkrachten. Verder spelen ook de onzekere economische omstandigheden en veranderingen in technologie en maatschappij een rol. Daarmee was er sprake van een toename van het aantal WW-uitkeringen in de overige industrie en groothandel. Vanuit het onderwijs en de voedings- en genotmiddelenindustrie waren er in oktober minder mensen met een WW-uitkering.

Minder mensen vinden werk vanuit WW-uitkering

In de arbeidsmarktregio Groningen stroomden 10.770 mensen uit de WW in 2024. Dat wil zeggen dat hun WW-uitkering werd beëindigd, bijvoorbeeld vanwege het bereiken van de maximale duur of vanwege werkhervatting. Een deel van de mensen waarvan de WW-uitkering stopt, is op het moment van uitstroom of kort erna aan het werk (doorstroom naar werk). Van alle inwoners in Groningen waarvan de WW-uitkering in 2024 stopte, stroomden 7.070 mensen door naar werk. Groningen doet het met een doorstroompercentage naar werk van 65,6% beter dan de 62,6% landelijk. De regio’s met het hoogste percentage doorstroom naar werk zijn Drenthe (70,8%), Friesland (69,1%) en Regio Zwolle (67,9%).

Kleine maar groeiende groep na afloop WW in de bijstand

Niet iedereen vindt werk tijdens of vlak na de WW-uitkering. Er zijn ook mensen van wie de maximale duur van de uitkering verstrijkt zonder dat zij werk vinden. Ook worden WW-uitkeringen beëindigd voor het bereiken van de pensioengerechtigde, arbeidsongeschiktheid, ziekte of overlijden. Een klein deel van de mensen met een WW-uitkering stroomt na afloop van de WW door naar de bijstand. In de arbeidsmarktregio Groningen ging het in 2024 om 580 mensen. De doorstroom naar bijstand is beperkt in vergelijking met het aantal werkzoekenden dat werk vindt.

Doorstroom naar bijstand in Groningen hoog in vergelijking met andere regio’s

Tussen de arbeidsmarktregio’s zijn er verschillen in de mate waarin mensen na afloop van de WW een bijstandsuitkering ontvangen. Groningen (5,4%) behoort – met Rijnmond (5,9%) en Friesland (5,2%) – tot de arbeidsmarktregio’s met het hoogste percentage doorstroom van WW naar bijstand. De regio’s met het laagste percentage doorstroom naar de bijstand zijn Rivierenland (1,8%), Noordoost-Brabant (2,2%) en Midden-Limburg (2,3%). Regio’s verschillen van elkaar in mate en soort werkgelegenheid. Verder is er vooral in regio’s met grote gemeenten minder doorstroom naar werk en meer doorstroom naar de bijstand. Ook de samenstelling van de bevolking is van belang. In het algemeen zijn het vaker mensen in de jongere leeftijdsklassen, alleenstaanden, mensen die parttime werkten voor de WW en mensen met een beroep met veel eenvoudige, routinematige taken die een bijstandsuitkering krijgen na afloop van de WW.

Jongeren stromen vaker door naar bijstand

Jongeren tot 25 jaar komen na afloop van hun WW-uitkering vaker dan gemiddeld in de bijstand terecht dan personen van 25 jaar of ouder. Ook in Groningen is het percentage doorstroom naar bijstand het hoogst bij jongeren tot 25 jaar. Het doorstroompercentage nam bij hen ook toe; van 6,3% in 2023 naar 7,6% in 2024. Volgens CBS neemt het aantal jongeren met een bijstandsuitkering al langere tijd toe. Jongeren kunnen, in vergelijking met oudere leeftijdscategorieën, minder vaak terugvallen op financiële buffers, zoals vermogen, een werkende partner, de wet Inkomensvoorziening voor 60-plussers (IOW) of de Private aanvulling op de WW en WGA (PAWW). Divosa geeft verder aan dat jongeren die nu instromen in de bijstand vaak te maken hebben met problemen op meerdere gebieden. Zij hebben dan ook brede ondersteuning nodig. Denk aan schulden, schooluitval, (mentale) gezondheidsklachten of inburgering.

