Nieuwe Omgevingsvisie Oldambt biedt perspectief voor komende dertig jaar

OLDAMBT – Een visie voor Oldambt waarin iedere inwoner telt. Die richting geeft en keuzes maakt voor de gemeente voor de komende jaren. De visie biedt perspectief op zowel economisch als sociaal gebied en geeft handvatten voor opgaven voor de korte termijn. De visie geeft vorm aan de leefomgeving, met een goede balans tussen dorpen en stad. Inclusief een goede spreiding van wonen, werk en voorzieningen. Met een uniek en werelderfgoedwaardig landschap, de trots van elke inwoner, onder handbereik. Een nieuwe stap is het vergroten van het stedelijke hart rond Blauwestad, dat een belangrijke regiofunctie vervult.
Dat is bondig samengevat de kern van de nieuwe Omgevingsvisie Oldambt 2025 – 2055. Woensdag 19 november stemde de gemeenteraad van Oldambt unaniem in met de nieuwe Omgevingsvisie. Dit tot tevredenheid van wethouder Gert Engelkens. “Als gemeente waren we hard toe aan een nieuwe visie. De wereld om ons heen verandert snel. Ook die in Oldambt. Ik ben trots op de visie die er nu ligt.” Aan de visie is circa twee jaar gewerkt, samen met bureau BügelHajema. De input kwam mede tot stand door vele gesprekken en werksessies met dorpsvertegenwoordigers, ondernemers, sociale partners, overheden en organisaties op het gebied van landschap en natuur.
Vijf pijlers
Iedereen doet mee. Leefbare dorpen en wijken. Ondernemerschap en vitaliteit. De nieuwe graanrepubliek. Klimaatbestendig en energiebewust. Dat zijn de vijf pijlers onder de Omgevingsvisie. Alle vijf zijn even belangrijk, zegt Engelkens. Hij licht er twee pijlers uit. Als eerste ‘Iedereen doet mee’. “Deze pijler legt de basis. Het welbevinden van onze inwoners is ons grootste goed. Investeren in de vitaliteit van onze samenleving staat voorop. Fysiek, mentaal en financieel gezonde inwoners zijn van grote waarde voor onze gemeente.”
Binnen deze pijler is de aanpak van generatiearmoede een belangrijk thema. Volgens de wethouder biedt de visie handvatten hoe hier verandering in aan te brengen. “Dat is de kracht van deze visie. Dat het niet bij papier blijft. Zo zoeken we bijvoorbeeld verbinding met programma’s als Nij Begun, dat op inhoud aansluit bij deze ambitie.”
Leefbare dorpen en wijken
Wonen is een ander belangrijke pijler binnen de visie. Tijdens de gesprekken met inwoners in dorpen en wijken is vaak de wens geuit om te kunnen (blijven) wonen in het dorp waar je je mee verbonden voelt. Dat geldt voor jong en oud. Het woningaanbod moet daarbij aansluiten. Een terugkerend thema, zo stelt Engelkens. “Vanuit de visie willen we beter en meer ruimte bieden voor extra woningen. Niet alleen vanuit de behoefte van nu, maar ook vanuit de verwachtingen richting de toekomst, zoals levensbestendig wonen. Dat vraagt maatwerk.”
Gelijke verdeling
Wonen en voorzieningen gaan vaak samen op. Wat opvalt in de Omgevingsvisie is de uitbreiding van het stedelijk hart rond Blauwestad. “Een nieuwe zienswijze”, zo bevestigt Engelkens. “Tot nu lag het accent vaak op Winschoten en Scheemda als stedelijk hart. In de toekomst willen we toe naar een betere, meer gelijke verdeling van wonen en voorzieningen. Daarom bekijken we het stedelijk hart vanaf nu breder en betrekken we ook de kernen Midwolda, Oostwold, Finsterwolde en Beerta in onze keuzes.”
