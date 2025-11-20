Ontwerp-mobiliteitsprogramma 2025-2035 gemeente Oldambt ter inzage

OLDAMBT – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft op 11 november het Ontwerp-mobiliteitsprogramma Oldambt 2025-2035 vastgesteld. Van donderdag 20 november tot en met woensdag 31 december 2025 ligt het programma ter visie. Dat betekent dat iedereen die dat wil zijn mening mag geven over het ontwerp door een zienswijze in te dienen. Het college neemt de reacties mee in het Mobiliteitsprogramma. Naar verwachting neemt de gemeenteraad er begin maart 2026 een besluit over.
Verkeer en vervoer
In het ontwerp-mobiliteitsprogramma staat hoe de gemeente Oldambt in de toekomst wil omgaan met verkeer en vervoer. Het is een visie voor de lange termijn met als doel de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid te verbeteren. Voor dit programma is onderzoek gedaan en is een enquête gehouden onder bewoners, die 800 reacties opleverde. Verder is gesproken met ondernemers, wijkplatforms en belangenorganisaties zoals de Fietsersbond, VVN en LTO Noord. Het beleid is afgestemd met beleid van het Rijk en de provincie.
Zes mobiliteitsprincipes
Het ontwerp-mobiliteitsprogramma Oldambt 2025–2035 gaat uit van zes mobiliteitsprincipes:
1. Gezonde mobiliteitsvormen op 1
Bij de inrichting van straten en investeringen stelt de gemeente het belang van voetgangers en fietsers voorop.
2. Verkeersveiligheid: de basis op orde
Iedereen moet zich veilig kunnen verplaatsen. De gemeente brengt onveilige plekken in kaart en gaat die gericht verbeteren. Zo moeten ongelukken voorkomen worden.
3. Balans tussen mobiliteit en leefkwaliteit
De gemeente zoekt de balans tussen verkeer, ruimte en groen. Minder ruimte voor auto’s betekent meer ruimte voor groen en ontmoetingsplekken. Door onderscheid te maken tussen kort en lang parkeren moeten de leefbaarheid en de economie verbeteren. In het uitvoeringsprogramma voor Winschoten staat welke maatregelen daarvoor nodig zijn.
4. Elk dorp verbonden
Goede verbindingen tussen dorpen en belangrijke voorzieningen, zoals het ziekenhuis, scholen of zwembad, zijn van groot belang. De auto blijft nodig, maar actieve mobiliteit, zoals fietsen, lopen en het OV, krijgt meer aandacht. We streven naar een goede mix van fiets-, OV- en autoverbindingen.
5. Toegankelijke openbare ruimte
Iedereen moet zelfstandig kunnen deelnemen aan het verkeer, ongeacht leeftijd of eventuele lichamelijke beperkingen. Een toegankelijke openbare ruimte zorgt ervoor dat inwoners zich gelijkwaardig en onderdeel van de gemeenschap voelen.
6. Slim en schoon reizen
De gemeente wil dat vervoer in Oldambt minder impact heeft op het milieu. Daarom willen we dat er minder onnodige verplaatsingen voorkomen en dat er schonere voertuigen komen.
Reageren
Het Ontwerp-mobiliteitsprogramma is tot en met 31 december 2025 te vinden op officielebekendmakingen.nl. Hier kunt u het Ontwerp-mobiliteitsprogramma lezen en downloaden. U kunt reageren via info@gemeente-oldambt.nl, onder vermelding van ‘Reactie Ontwerp-mobiliteitsprogramma Oldambt’.
