TER APEL – Het is inmiddels een jaarlijkse traditie: de Pietendans in de bieb van Ter Apel! Kom langs en leer dansen als een echte Danspiet!
Op maandag 1 december om 15.30 uur geeft Tirza Huizenga van Kunstenschool ZG Pietendansles in de Bibliotheek Ter Apel. Ze heeft een paar zeer deskundige assistenten nodig: word jij haar nieuwe Danspiet? Iedereen mag meedoen. Na het dansen kunnen alle dansers uitrusten tijdens het luisteren naar een sinterklaasverhaal. Meedoen is gratis, ook als je geen lid bent van de Kunstenschool of van de Bieb.
Datum: maandag 1 december
Tijd: 15.30 – 16.30 uur
Locatie: Bibliotheek Ter Apel, Molenplein 25
Toegang: gratis
Bron: Lilian Zielstra