PvdA wil deur openen voor hoger onderwijs

OLDAMBT – Tijdens de raadsvergadering van 19 november heeft De PvdA Oldambt samen met 6 andere fracties (D66, PvhN, GBO, CU, CDA enGL) een wijziging voorgesteld op de onderwijsparagraaf van de Omgevingsvisie (een document vol met ambities op het gebied van leefbaarheid en brede welvaart). Met dit unaniem aangenomen amendement heeft de PvdA bereikt dat het college de onderwijsdeur moet openen en zich moet inspannen om het wetenschappelijk en hoger onderwijs in met name de stad Groningen te bewegen dependances van faculteiten in Winschoten vestigen.
Met dit wijzigingsvoorstel willen de indieners jongeren meer kans bieden op een passende studie dichtbij huis. Ook verwachten ze dat de gemeente aantrekkelijker wordt voor meer bedrijven en daarbij een toename van een divers aanbod aan banen tot de mogelijkheden behoort.
Tevens hopen de indieners, aldus PvdA-woordvoerder Lucas Bolt, op extra inkomsten voor de lokale middenstand en horeca en meer leven op straat, wat weer kan bijdragen aan een groter gevoel van veiligheid.
Bron: Monique Eijpe; fractievoorzitter