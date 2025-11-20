Raad kiest voor lagere lasten inwoners Westerwolde

WESTERWOLDE – Tijdens de raadsvergadering van gisteravond heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met een amendement op het Water- en Rioleringsplan 2026–2030. Het voorstel, ingediend door Lijst Hemmen en medeondertekend door GroenLinks, kreeg steun van onder andere PVV en PvdA.
Met dit besluit wordt €1,5 miljoen toegevoegd aan de reservevoorziening riolering. Dit bedrag wordt de komende vijf jaar ingezet om de rioolheffing voor inwoners te verlagen. Huishoudens in Westerwolde betalen hierdoor gemiddeld €30 per jaar minder.
Na 2030 wordt de verlaging geleidelijk afgebouwd, zodat inwoners niet in één keer met een tariefsprong worden geconfronteerd. De raad benadrukt hiermee dat betaalbaarheid en voorspelbaarheid voor inwoners centraal staan.
Fractievoorzitter Herma Hemmen licht toe: “Wij kiezen bewust voor lagere lasten voor inwoners. Dit besluit laat zien dat eerlijkheid en betaalbaarheid hand in hand gaan. Inwoners krijgen de tijd om geleidelijk te wennen aan het structurele kostenniveau.”
Met deze steun in de raad is duidelijk dat het beschermen van inwoners tegen plotselinge lastenstijgingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien. Het besluit legt een stevig fundament voor een toekomstbestendig rioolstelsel én een betaalbare heffing.
Bron: Herma Hemmen