Raad kiest voor lagere lasten inwoners Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 20 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIG MAAR KOUD | KANS OP GLADHEID

Het is een rustige maar zeker ook een koude dag want het wordt vanmiddag met enige moeite nog wel 5 graden, maar vanavond zakt het weer tot rond het vriespunt: afgelopen nacht daalde het tot rond -2. Het weerbeeld is vandaag redelijk zonnig met een paar wolkenvelden, maar later vanmiddag en vanavond is er kans op een regen- of sneeuwbui.

Een sneeuwbui kan vanavond al gladheid op de weg geven en vannacht is er ook rijpvorming want dan wordt het vrij helder.

Morgen is het opnieuw licht bewolkt met kans op een enkele winterse bui en ook dan maar weinig wind. De minimumtemperatuur voor vannacht is -2 á -3, maximumtemperatuur morgen rond +4.

Zaterdag komt er een matige zuidwestenwind op gang en het begint dan droog, later is het bewolkt en zaterdagavond is er kans op wat regen. Zondag is sowieso bewolkt met af en toe regen of sneeuw bij 2 tot 3 graden en ‘s nachts lichte vorst. Ná het weekend is het iets minder koud.