Vanavond Muziek uit het leven van…

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanavond kunt u bij RTV Westerwolde luisteren naar het programma Muziek uit het leven van…
Vanavond in het programma Muziek uit het leven van….Monique Pol van de Vossenburght Winschoten.
Zij heeft muziek van o.a. Volumia, Rolling Stones, Paul de Leeuw, Queen en nog veel meer.
Bent u nieuwsgierig geworden, luister dan vanavond tussen 18.00 en 19.00 uur naar het programma Muziek uit het leven van……..
Presentatie Willy Tiekstra en Gert Wubs doet de techniek.
Bron: Willy Tiekstra