Zeearenden gespot in de Lofoten

WINSCHOTEN – Vrijdag is vanaf de parkeerplaats bij de Mc Donalds in Winschoten een groep van 16 ‘barrels’ vertrokken voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de Barrel Challenge op jacht naar het Noorderlicht in Zweeds Lapland!
Het was door het kijken naar het Noorderlicht laat geworden dinsdagavond. Woensdagochtend moesten de deelnemers al weer vroeg opstaan. Ze genoten van de prachtige omgeving in de Lofoten, hebben zeearenden gespot, een stuk op een pont gevaren en enkele zijn zelfs met een raft het water op geweest.
Ook waren er storingen en foutmeldingen bij de auto’s.
De teams zakken nu weer af, richting Nederland.
Foto’s: Hilvert Huizing
