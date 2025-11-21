Barrels onderweg naar Nederland

WINSCHOTEN – Vorige week vrijdag is vanaf de parkeerplaats bij de Mc Donalds in Winschoten een groep van 16 ‘barrels’ vertrokken voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht in Zweeds Lapland!
Woensdagochtend moesten de deelnemers al weer vroeg opstaan. Ze genoten van de prachtige omgeving in de Lofoten, hebben zeearenden gespot, een stuk op een pont gevaren en enkele zijn zelfs met een raft het water op geweest.
Gisteren begonnen ze aan de terugreis naar Nederland. De sneeuw werd al echt minder. Desondanks belandde een deelnemers in de sneeuw naast de weg. Met vereende krachten werd de wagen weer op de weg gezet. Woensdagavond was er nog wat Noorderlicht te zien. Vandaag rijden ze naar Örebro in Zweden. Een ritje van een dikke 500 km.
Foto’s: Hilvert Huizing
