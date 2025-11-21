Bijzonder optreden van Leonie Bos in Valthermond

VALTHERMOND – Op zaterdag 29 november staat singer-songwriter Leonie Bos op het podium van
Concertboerderij d’Rentmeester voor een bijzonder en verstillend concert. Met haar warme, heldere stem en gegronde aanwezigheid weet ze haar publiek te raken en uit te nodigen tot verbinding, met jezelf én met elkaar.
In haar aankomende album Medicine of the Muse laat Leonie het volledige spectrum van haar klank en boodschap horen. Het album is een uitnodiging om in je eigen waarheid te gaan staan en je stem te laten klinken. Wat begon als een persoonlijke zoektocht, groeit inmiddels uit tot optredens op internationale podia en raakt mensen die verlangen naar echtheid, diepgang en verbinding.
De concerten van Leonie zijn meer dan muzikale optredens. Ze worden vaak ervaren als een ceremonie waarin het publiek dieper in zichzelf zakt. In stilte én in klank ontstaat een veld dat helend en transformerend werk, een ruimte waarin gevoeld en gezien mag worden wat op dat moment naar boven komt. Veel bezoekers omschrijven haar concerten als een gevoel van thuiskomen in jezelf.
Tijdens het concert laat Leonie veel nieuw werk horen van Medicine of the Muse. Daarnaast komen haar bekende nummers voorbij en is er ruimte voor gezamenlijke zang met mantra’s, een vast onderdeel van haar optredens.
Naast haar werk als artiest geeft Leonie wereldwijd Inner Voice-workshops en retraites, waarin ze mensen begeleidt naar innerlijke helderheid en authentieke expressie. Diezelfde openheid en diepgang klinkt door in haar muziek.
Zaterdag 29 november
Zaal open: 19:30 uur
Aanvang concert: 20:00 Einde: 21:30
Zuiderdiep 279 | Valthermond
www.drentmeester.nl
Bron: Elise Kerner