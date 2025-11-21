Cadeau-inzameling voor kinderen Voedselbank in Winschoten

WINSCHOTEN – In Winschoten zijn cadeautjes ingezameld voor kinderen uit gezinnen die zijn aangesloten bij de Voedselbank. Rotary Winschoten werkte daarbij samen met Rotary Pekela en speelgoedwinkel Top1Toys aan de Langestraat. Met de actie wilden de organisaties ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ook iets konden uitpakken tijdens Sinterklaas.
De Voedselbank ondersteunt in Winschoten tientallen huishoudens die financieel moeilijk rondkomen. Volgens betrokken organisaties is er vooral rond de feestdagen extra behoefte aan ondersteuning, omdat kosten voor cadeaus en vieringen niet voor iedereen betaalbaar zijn.
De ingezamelde cadeaus worden de komende tijd via de Voedselbank verdeeld. De actie was bedoeld om gezinnen die het zwaar hebben een steuntje in de rug te geven en kinderen mee te laten doen met het Sinterklaasfeest.
Malou Vos