DeClick Makers Mob presenteert ‘CTRL SHIFT US’ in Club P.kel

OUDE PEKELA – Op vrijdag 28 november presenteren jonge makers van DeClick Makers Mob hun allereerste voorstelling CTRL SHIFT US in Club P.kel, de nieuwe creatieve plek voor kinderen en jongeren in de voormalige Aldi aan De Helling 57, Oude Pekela.
In een half uur laten de makers – met elektronische muziek, dans, taal, drumwerk en een uitgesproken visuele stijl – hun kijk horen en zien op de generatiekloof. Aan deze performance is intensief gewerkt in de werkplaatsen, en de voorstelling is uiteindelijk afgemonteerd onder artistieke leiding van Nico van der Wijk.
CTRL SHIFT US is geen voorstelling die je alleen bekijkt, maar vooral ondergaat: energiek, experimenteel en volledig door jongeren zelf vormgegeven.
Er zijn twee speelrondes:
19:00 uur en 21:00 uur
Reserveren via: info@declick.nl
Over Club P.kel
Club P.kel is een nieuwe, laagdrempelige creatieve ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren in Oude Pekela. Het is een broedplaats waar kunst, techniek, media, muziek en experiment samenkomen, ontwikkeld binnen het programma Nieuwe Zaaiplaatsen – een samenwerking tussen Sparklab, Jimmy’s, Theater De Steeg en Stichting Deinum.
Over DeClick Makers Mob
DeClick Makers Mob is een groep jongeren tussen 14 en 21 jaar die zich artistiek ontwikkelen binnen Stichting Deinum – De Rijdende Popschool. In dit productiehuis werken zij met professionele makers aan performances, muziek, media, tekst, techniek en experiment. Jongeren bepalen de inhoud; wij bieden de ruimte, coaching en productie. Makers Mob is onderdeel van het bredere DeClick-programma waarin jongeren eigenaarschap, creativiteit en maatschappelijk bewustzijn ontwikkelen.
Bron: Niels Steenstra