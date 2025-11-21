Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met streektoalmeziek, Dieverdoatsie agenda, spreuk vd zoaterdag, verhoal van Margriet Smit van Biblionet en gast Hans Wilthof van de Troapeler Harmonie over het Nij Talint Orkest.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Geert Smit. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen, krijgt Geert bezoek van de Danspieten die de Pietendisco verzorgen op het Marktplein in Vlagtwedde. Bert-Jan de Groot vertelt over Honderd jaar Maatschap de Groot Akkerbouw & Transport en de open dag volgende week zaterdag, Hilvert Huizing is met de Noorderlicht Barrel Challenge op weg naar huis en doet verslag van de bijzondere dingen die deze groep heeft meegemaakt en gezien.
Lin Woldendorp uit Amsterdam is op zoek naar meer licht op de gebeurtenissen van enkele eeuwen terug. In haar familieverhaal gaat namelijk iets indrukwekkends schuil: dertien generaties terug zou haar voorouder, afkomstig uit Onstwedde, hier gevangen hebben gezeten op verdenking van hekserij.
Daarom onderging zij In de gracht bij de burcht de beruchte waterproef: als je bleef drijven dan was je een heks, zonk je dan was je geen heks. Hoe tragisch ook, haar voorouder overleefde dit uiteindelijk niet en werd later op de Giezelbaarg verbrand, op de plek waar meerdere mensen die verdacht werden van hekserij om het leven werden gebracht.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
