Kinderen KC Houwingaham maken kennis met sloop en veiligheid

BAD NIEUWESCHANS – In het kader van het Gezonde Buurten-project in Bad Nieuweschans betrekken Revoort, Acantus en de gemeente Oldambt de jongste bewoners actief bij de vernieuwing van hun dorp. Zo maakten leerlingen van KC Houwingaham kennis met de wereld van sloop en veiligheid tijdens een speciaal georganiseerde activiteit bij het sloopproject aan de Christiaan Eberhardstraat in Bad Nieuweschans.
Tijdens deze activiteit kregen de kinderen een kijkje achter de bouwhekken. De bovenbouwleerlingen mochten kijken bij de kraan en uiteraard werd er door de kraanmachinist van Revoort een demonstratie van de sloopwerkzaamheden gegeven. Germen Hooiveld (Commercieel directeur van Revoort) gaf de leerlingen uitleg over het sloopproces, maar vertelde ook wat er op deze locatie voor terugkomt. Samen met wethouder Jurrie Nieboer onthulden de leerlingen uit groep 7/8 een speciaal voor dit project gemaakt bouwhekdoek. Voor de jongere groepen was er limonade, een groepsfoto en ruimte om vragen te stellen.
Met deze activiteit liet Revoort kinderen ervaren dat slopen niet alleen het einde van iets is, maar vooral het begin van iets nieuws. En wel een bijzonder mooie speelgelegenheid voor de kinderen uit de buurt. “Kinderen zien dagelijks wat er in hun buurt gebeurt. Door ze te betrekken, maken we het begrijpelijk, leerzaam én leuk,” aldus de organisatie.
Voorafgaand kregen de bovenbouw leerlingen een dode hoek workshop op school. De onderbouwklassen konden een spel spelen en verkleden om het beroep te beleven.
De sloopwerkzaamheden vormen het startpunt van de werkzaamheden aan de Christiaan Eberhardstraat. In opdracht van Acantus maakt Revoort hier ruimte voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige woonomgeving: een Gezonde Buurt. Na de sloop worden de gronden teruggegeven aan de gemeente. In een Gezonde Buurt zijn inwoners vanaf het begin betrokken bij de inrichting van hun omgeving, zodat een plek ontstaat die uitnodigt tot bewegen, ontmoeten en prettig wonen.
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt