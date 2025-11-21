DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen 16 november 17.00 en 20 november 18.30 uur is bij een woning aan de An der Weiche ingebroken. De daders kwamen met geweld de woning binnen en doorzochten de ruimtes. Wat er precies is gestolen is nog niet duidelijk. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931 9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland