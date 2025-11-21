Lang gekoesterde wens v.v. Westerwolde gaat in vervulling

VLAGTWEDDE – Doordat het ledenaantal van de v.v. Westerwolde de afgelopen jaren een gestage groei doormaakte, was het al geruime tijd de wens van de vereniging om naast het kunstgrasveld ook rond het grasveld verlichting aan te brengen. Dit uiteraard om met name de trainingsmogelijkheden in de donkere tijd van het jaar uit te breiden. Afgelopen zomer werd tijdens een tweetal extra algemene ledenvergaderingen de leden dan ook gevraagd te mogen investeren in het realiseren van een drietal extra lichtmasten en het aanbrengen van nieuwe ledlampen in alle negen masten die er dan op het complex zouden komen te staan. Het bestuur van de vereniging kreeg toestemming het plan verder uit te werken en in nauwe samenwerking met OVI-Enschede, een bedrijf dat al meer dan 30 jaar ervaring heeft in het ontwerpen, monteren en onderhouden van sportveld- en terreinverlichting, kreeg een en ander dan ook gestalte.

Nadat de kogel door de kerk was wat betreft met name de financiële afspraken, werd er dinsdag 11 november begonnen met de bekabeling richting de bestaande en nieuw te plaatsen lichtmasten. In anderhalve dag was deze klus door een groepje vrijwilligers grotendeels geklaard. Mede door deze inzet werd een fors deel van de investering door zelfwerkzaamheid terugverdiend. Intussen werden de nieuwe lichtmasten gebracht en kon OVI-Enschede maandag 17 november beginnen met het plaatsen van deze masten, het vervangen van de lampen op de al staande masten en de algehele aansluiting. En dinsdagavond 18 november was het dan zover, de masten waren aangesloten en het gehele sportpark baadde in een zee van licht. Een langgekoesterde wens was in vervulling gegaan, waardoor beide velden nu in iedere tijd van het jaar optimaal te gebruiken zijn.

Vanaf deze plaats wil het bestuur met name die vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan de te verrichten eigen werkzaamheden daarvoor hartelijk bedanken. En natuurlijk een speciaal woord van dank richting Tex van Kalmthout. Toen bleek dat er specifieke werkzaamheden moesten plaatsvinden bij het plaatsen van een van de masten, was hij onmiddellijk bereid deze te verrichten. En als laatste een compliment richting OVI-Enschede betreffend de fijne samenwerking in het totale proces van het realiseren van nieuwe verlichting op sportpark De Barlage. De voetbalsport in Vlagtwedde kan weer een poosje vooruit !

Bron en foto’s: HJ Pleiter