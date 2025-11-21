Nicky Schieving winnaar Jonge Ondernemersprijs 2025

ASSEN – Ondernemer Nicky Schieving van Fit Piggy heeft de Jonge Ondernemersprijs 2025 gewonnen. Dit is donderdagavond bekend gemaakt tijdens de finaleshow in het Drents Museum, Assen.
Elk jaar strijden jonge ondernemers uit Friesland, Groningen en Drenthe voor de felbegeerde award. Aan de award hangen extra prijzen, zoals een exclusieve masterclass ter waarde van € 4.000,-, een adviestraject van NOM, een lidmaatschap van JNO, een advertentiepagina van Mediahuis en natuurlijk eeuwige roem. Naast de winnaar van dit jaar maakten Niels Olivier (TAGGRS) en Martijn Doornbos (LegalMike) ook kans op deze prachtige prijs.
De jury, bestaande uit zakelijke professionals, heeft de winnaar geselecteerd op basis van de videopitch, SharkTank, scans door Deloitte en bedrijfsbezoeken.
“Terechte winnaar, met veel groeipotentieel. Een pareltje voor het noorden.” Aldus Jan-Harmen Akkerman, jurylid van de JOP.
Bron: Jonge Ondernemersprijs