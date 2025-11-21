OBCP neemt afscheid van drie bestuursleden

PEKELA – Het OBCP ( Oranje Bevrijdings Comité Pekela) heeft op 21 november afscheid genomen van drie bestuursleden.
Na 10 jaar bij de stichting betrokken te zijn geweest traden voorzitter Andries Brans en PR-manager Gerard Brunink af. Penningmeester Henk Westers trad af na een periode van 20 jaar. De stichting bedankte de bestuursleden voor hun jarenlange inzet.
Burgemeester Jaap Kuin is nauw betrokken bij de stichting. Hij bedankte de bestuursleden voor wat zij de afgelopen jaren teweeg hebben gebracht in Pekela en benoemde daarbij het belang van vrijwilligerswerk. Als dank ontvingen de heren van de gemeente Pekela een beeldje als aandenken.
Bert Blaauw en Berend de Boer waren namens de Koninklijke bond van Oranjeverenigingen (KBOV) aanwezig. Ze hebben erkenning uitgesproken voor het werk wat alle drie de heren verzet hebben. Elk aftredend bestuurslid ontving daarbij een draagspelt en legpenning. Er werd terug geblikt op de vele mooie momenten die de bestuursleden hebben beleefd.
Met het vertrek van de drie heren is er een nieuw bestuur ontstaan. Lydia Wieske, Wendy Hulzebos en Kimberley van der Veen zijn toegetreden tot het bestuur. Gea Draijer zat al bij de stichting en neemt het voorzitterschap van de heer Brans over.
Bron en foto’s: OBCP/ Lydia Wieske en Wendy Hulzebos