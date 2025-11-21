Oosterlengte benoemt Marcel Kuin als interim-bestuurder

WINSCHOTEN – Oosterlengte benoemt Marcel Kuin per december als interim-bestuurder. Hij volgt Ismay Kremers op, die na bijna zes jaar afscheid neemt en per januari start aan een nieuwe uitdaging als bestuurder bij De Zijlen, een gehandicaptenzorgorganisatie in Groningen.
Tijdens haar bestuursperiode heeft Kremers een belangrijke en blijvende bijdrage geleverd aan het versterken van Oosterlengte. Onder haar leiding is een stevig fundament gelegd voor een toekomstbestendige organisatie die als onmisbare voorziening een grote rol speelt in de leefbaarheid van de kernen en dorpen in Oost- Groningen. Kremers kijkt met waardering terug op haar werk bij Oosterlengte: “Ik ben trots op wat we met elkaar hebben bereikt in de afgelopen jaren.”
Voorzitter van de raad van toezicht, Heinrich Winter, benadrukt haar betekenis voor Oosterlengte: “De raad van toezicht is Ismay zeer erkentelijk voor de belangrijke bijdrage die zij heeft geleverd aan de koerswijziging die Oosterlengte de afgelopen jaren heeft ingezet.” Winter geeft verder aan dat de werving van een nieuwe vaste bestuurder zorgvuldig wordt uitgevoerd, in nauwe afstemming met het directieteam, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.
Interim-bestuurder benoemd
Ter overbrugging van de periode tot de aanstelling van een nieuwe vaste bestuurder heeft de raad van toezicht Marcel Kuin benoemd als interim-bestuurder. Kuin (1961) heeft een brede bestuurlijke achtergrond in de gezondheidszorg. Tot november 2024 was hij voorzitter van de raad van bestuur van de Antonius Zorggroep in Sneek. Eerder vervulde hij bestuursfuncties bij onder meer Treant Zorggroep, De Friesland Zorgverzekeraar en Alrijne Zorggroep.
Kuin kijkt uit naar zijn tijdelijke rol binnen Oosterlengte: “Ik help graag mee om Oosterlengte op koers te houden, terwijl er gezocht wordt naar een vaste bestuurder. Tegelijk zet ik me de komende periode in om ervoor te zorgen dat inwoners van Oost- Groningen onverminderd kunnen blijven rekenen op passende zorg.”
Bron: Oosterlengte