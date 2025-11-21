Opname kerkdienst vanuit de Hervormde gemeente van Vlagtwedde te beluisteren bij RTV Westerwolde

Foto: Bé Eelsing
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 23 november zenden we een opname van zondag 9 november vanuit de Hervormde gemeente van Vlagtwedde uit.

Voorganger: Ds. Hoogstede

Schriftlezing: Lucas 13 vers 22-30

Thema: “Een feestmaal”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 23 november uitgezonden en maandagavond 24 november om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

Bron: Gert Wubs

