Sinterklaasjournaal Vlagtwedde deel 5

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 21 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WINTERSE DAG | ZONDAG WAT SNEEUW

Het is een winters dagje met vanochtend eerst lichte vorst, rond de middag temperaturen van +1 of +2, en een maximum van 3 of 4 graden. Maar het is mooi weer met vrij veel zon, mogelijk valt er lokaal een enkele sneeuw- of regenbui. Het is ook heel rustig want er is net als gisteren maar weinig wind.

Vannacht is het ook nog rustig en het wordt -2. Morgen zijn er nog flinke zonnige perioden maar later is er meer bewolking. Dan komt er ook een matige zuid-zuidwestenwind te staan en dat maakt het ook koud: maximumtemperatuur rond 4 graden.

Op zondag neemt de wind toe naar windkracht 5 en dan is het de meeste tijd bewolkt met af en toe een beetje sneeuw. Vooral later op de dag kan enige sneeuw vallen. Maximumtemperatuur zondag 1 á 2 graden boven nul en eventuele sneeuw zal ook niet lang blijven liggen. Want maandagnacht zal het boven nul blijven en overdag wordt het op maandag 5 of 6 graden. Dan is het vaak bewolkt met af en toe regen, en ook dinsdag en woensdag is het vaak bewolkt met af en toe een beetje regen.