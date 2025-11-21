Stad-Groninger tolhek bij het Klooster Ter Apel in ere hersteld

TER APEL – Het Stad-Groninger tolhek bij het Klooster Ter Apel is in ere hersteld. De metalen sierhekdelen werden donderdag teruggeplaatst op de onlangs gerestaureerde stenen zuilen. Daarmee heeft Ter Apel een bijzonder stuk geschiedenis terug aan het straatbeeld.



Het toegangshek, bestaande uit twee imposante natuurstenen zuilen met in het midden een tweedelige toegangshek en aan weerszijden ijzeren uitloophekken, stond al sinds mensenheugenis bij de entree van de Kloosterkerk. In 2019 werd het hekwerk verwijderd omdat de zuilen bouwvallig waren. De rijk versierde metalen delen werden opgeslagen om verdere schade te voorkomen.

Oorsprong gevonden in oude tolpoort van Groningen

Uit onderzoek, onder meer gepubliceerd in Terra Westerwolda (2024), bleek dat het hek een veel oudere herkomst heeft dan lange tijd werd gedacht. De toegangspoort blijkt het voormalige stadstolhek van het gehucht Oude Roodehaan te zijn, langs het Winschoterdiep bij Groningen. Een kaart uit 1850 bevestigde de herkomst.



De tolpoort werd geplaatst op 23 april 1765 en functioneerde als officiële stadstol voor passanten die over Groninger stadsgrond reisden. Tot 4 mei 1931 kende Ter Apel meerdere tolhekken, onder meer bij de Roswinkelerbrug en de sluis van Barnflair. Toen het verkeer toenam, werden de tolpoorten ontmanteld en verplaatst. In dezelfde periode vond in Ter Apel een restauratie plaats op stadseigendom bij het Klooster, waardoor de stadspoort een nieuwe bestemming kreeg.

Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

Archeologisch onderzoek in 2022 onder en naast het hek toonde aan dat op die plek ooit een gracht lag, gedempt met oude kloosterbouwmaterialen. De poort stond er jarenlang troosteloos bij zonder hekwerk, totdat in 2023 uitgebreid technisch onderzoek volgde. Het bleek dat de natuurstenen zuilen van Belgisch hardsteen nog in goede staat waren en veilig konden worden behouden. Bouwhistoricus Jim Klingers adviseerde gedurende het traject, terwijl Rienhart Wolf verantwoordelijk was voor het archiefonderzoek dat de geschiedenis van de tolpoort reconstrueerde.

Vakmanschap uit Den Andel en Warffum

Afgelopen zomer werden de natuurstenen zuilen gerestaureerd door restauratiesteenhouwer Marc de Groot uit Den Andel. Hiervoor moesten de hoeden tijdelijk worden verwijderd. De Groot herstelde scheuren, verving ontbrekende stukken natuursteen en bracht de oorspronkelijke zwarte belijning opnieuw aan.



Restauratiesmid Ron Caspers uit Warffum en zijn team hebben het sierhekwerk volledig gestript van verf en roest. Sterk aangetaste metalen onderdelen werden hersteld of indien noodzakelijk volledig vervangen. Vervolgens kreeg het hekwerk zijn historische kleur terug, maar dan uitgevoerd in een moderne, zeer duurzame verfsoort.

Samenwerking en financiering

De restauratie werd mogelijk gemaakt dankzij financiering door Staatsbosbeheer, met substantiële bijdragen van de NH Kloosterkerk en de provinciale Erfgoedregeling ERL. De financiële begeleiding en fondsenwerving voor het project werden verzorgd door Bram Verhave en Ruben Bosch (Staatsbosbeheer), die het traject van begin tot eind hebben ondersteund.

Met de terugplaatsing van het sierhekwerk is een waardevol stuk Groninger geschiedenis opnieuw zichtbaar geworden in Ter Apel. De eeuwenoude poort vormt weer een waardige entree tot het historische kloostercomplex, een monument dat dankzij vakmanschap, onderzoek en samenwerking zijn oude glans heeft teruggekregen.



Tekst en foto’s Rienhard Wolf en André Dümmer