Bato pakt overwinning op Westerlee

WINSCHOTEN – Bato lijkt de laatste weken echt goed op dreef te komen. “We hadden die wedstrijden bij Scheemda en Mussel niet moeten verliezen, dan hadden we stijf bovenaan gestaan.” Voor de rest heeft de ploeg van trainer Martijn Drent op een gelijkspelletje na alles gewonnen. Vandaag ging Westerlee ten onder en werd het een duidelijke 5-1.
Door Gert Meulman
In de eerste helft werd al vrij snel duidelijk dat de thuisploeg vanmiddag de betere was en de 3-0 ruststand was nog maar mild uitgedrukt. Matthijs Mollema twee keer en Ramon Veen waren de doelpuntenmakers. Na rust was het verhaal en beeld van de wedstrijd niet veel anders. Bato regeerde het spel en trainer Drent reageerde veelvuldig langs de lijn dat zijn mannen meer hadden moeten scoren. Na rust was het de sterk spelende en pas 17-jarige Martijn Mulder die knap zijn tegenstander uitspeelde en goed de 4-0 binnenschoot. De eveneens sterk spelende Matthijs Mollema maakte daarna nog met de 5-0 zijn tiende treffer van het seizoen. Vlak voor tijd maakte Tom Hoogstraten namens Westerlee de zogenaamde eretreffer.
Bato staat door de overwinning vier punten achter de beide koplopers Mussel en Pekela, echter heeft de ploeg van Drent nog een wedstrijd in te halen. Volgende week spelen de blauwbroeken uit bij VVS. Westerlee staat ondanks de duidelijke nederlaag maar op twee punten onder de kop en speelt de volgende ronde thuis tegen koploper Mussel.
Tekst en foto’s: Gert Meulman