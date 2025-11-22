Burgemeester Klaas Sloots en Levi Prins verwelkomen Sinterklaas in Musselkanaal

Foto: Gerda Boeijing
- Catharina Glazenburg - Gemeente Stadskanaal

MUSSELKANAAL – Vanmiddag heetten burgemeester Klaas Sloots en kinderburgemeester Levi Prins Sinterklaas welkom in Musselkanaal.

Vanmiddag heetten burgemeester Klaas Sloots en kinderburgemeester Levi Prins op de kade bij Klain Klappie Sinterklaas welkom. De Goedheiligman was per boot naar Musselkanaal gekomen

In de muziekkoepel op het Willem Diemerplein zorgde DJ Lars voor een feestelijke sfeer en konden kinderen met de Sint op de foto. De Sint vertelde dat hij de cadeautjes weer bij de lokale ondernemers ging kopen.

Onder muzikale begeleiding Amicitia maakten de Sint en zijn Pieten nog een rondje door Musselkanaal.

Foto’s: Gerda Boeijing

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.