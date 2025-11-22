Burgemeester Klaas Sloots en Levi Prins verwelkomen Sinterklaas in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Vanmiddag heetten burgemeester Klaas Sloots en kinderburgemeester Levi Prins Sinterklaas welkom in Musselkanaal.
Vanmiddag heetten burgemeester Klaas Sloots en kinderburgemeester Levi Prins op de kade bij Klain Klappie Sinterklaas welkom. De Goedheiligman was per boot naar Musselkanaal gekomen
In de muziekkoepel op het Willem Diemerplein zorgde DJ Lars voor een feestelijke sfeer en konden kinderen met de Sint op de foto. De Sint vertelde dat hij de cadeautjes weer bij de lokale ondernemers ging kopen.
Onder muzikale begeleiding Amicitia maakten de Sint en zijn Pieten nog een rondje door Musselkanaal.
Foto’s: Gerda Boeijing