Deelnemers Barrel Challenge steken de bbq aan

WINSCHOTEN – Vorige week vrijdag is vanaf de parkeerplaats bij de Mc Donalds in Winschoten een groep van 16 ‘barrels’ vertrokken voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht in Zweeds Lapland!
Inmiddels zijn de deelnemers al weer een heel eind richting de boot. Gisteren een rit van 500 kilometer. Een aantal ging op tijd op pad; anderen draaiden zich nog een keer om. Ook goed omdenken om voldoende koffie mee te nemen; over een groot traject kun je nergens bij een benzinepomp koffie scoren.
Onderweg werd door een aantal deelnemers de bbq aangestoken. Deze staan daar gewoon langs de weg. Dan ook maar meteen de voeten warmen! Anderen vulden onderweg de maag met de bekende Zweedse hotdogs.
Maar het gaat vooral om vriendschappen af te sluiten. En mooie herinneringen maken met elkaar. Vandaag de laatste etappe richting de boot en dan morgen weer richting huis.
Foto’s: Hilvert Huizing
Voor meer foto’s klik HIER.