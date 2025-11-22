Film©lub Sellingen maakt documentaire over Jongensstad Westerwolde

SELLINGEN – Op dit moment is Film©lub Sellingen druk doende met het afnemen van interviews voor een documentaire over ‘Jongensstad Westerwolde’, in de volksmond ook wel bekend als het ‘boefjeskamp’.
Dat deze jongens vaak helemaal geen boefjes waren, is inmiddels wel bekend. Een (tijdelijk) onveilige thuissituatie, verwaarlozing, maar ook dyslexie (en dus ‘niet mee kunnen komen op school’) kon een reden zijn tot een tijdelijke uit-huis plaatsing.
De filmclub is op zoek naar mensen (of nazaten van…) die tijdelijk gewoond of gewerkt hebben in de barakken aan de Dennenweg te Sellingen, in de periode van 1939-1976. Ook zijn ze op zoek naar materiaal, in de vorm van brieven, foto’s of kaarten.
Het is erg lastig om informatie uit deze periode te achterhalen, aangezien het al lange tijd geleden is en er steeds minder mensen zijn, die hier nog herinneringen aan hebben. Daarom deze oproep: Kunt u meer vertellen, heeft u een interessant verhaal of herinnert u zich wellicht namen? Schroom dan niet om dit te delen. Vanzelfsprekend gaat de filmclub zorgvuldig om met alle verkregen informatie en materiaal.
Reacties graag via de mail: filmclubsellingen@gmail.com of telefonisch, via 0599-322722.
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
Film©lub Sellingen