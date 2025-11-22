Fotoreportage van intocht Sinterklaas in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Lammert Lemmen maakte onderstaande reportage van de intocht van Sinterklaas in Nieuwe Pekela. De start was om 10.30 uur aan de Doorsneeweg in Nieuwe Pekela. Om 11.00 uur was er een ontvangst bij de Poiesz.
Foto’s: Lammert Lemmen
