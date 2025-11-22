DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Gisteren is tussen 17.20 en 17.30 uur op de parkeerplaats van de Aldi supermarkt aan de Hasebrinkstraße een grijze VW Golf aangereden. De aangerichte schade bedraagt 1.500 euro. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931 9490.
Haren
Rond 8.15 uur gistermorgen is op de kruising Kolpingstraße / Emmelner Straße een 18 jarige fietsster aangereden. Zij kreeg geen voorrang van een onbekende automobilist. Het slachtoffer kwam ten val en raakte lichtgewond. De automobilist is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Haren via 05932 72100.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland