Muziekvereniging Jeduthun zorgt voor een vrolijke intocht van Sinterklaas in Sellingen

SELLINGEN – Vanmiddag deed Sinterklaas ook Sellingen aan.
Vanmiddag bracht Sinterklaas op een aanhanger een bezoek aan Sellingen. Daar werd hij onthaald met vrolijke Sinterklaasliedjes, gespeeld door muziekvereniging Jeduthun. Bij het gemeentehuis werd de oude baas opgewacht door burgemeester Jaap Velema en tientallen kinderen.
Nadat de burgemeester en de Sint de kinderen en hun ouders hadden toegesproken ging men naar de sporthal, waar een parcours met hindernissen was opgebouwd. Het was weer een geslaagd Sinterklaasfeest.
De Sinterklaasintocht werd georganiseerd door Plaatselijk Belang Sellingen e.o. en mede mogelijk gemaakt door meerdere ondernemers uit Sellingen.
Foto’s: Johannes Velthuis