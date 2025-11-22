Sinterklaas ook in Wildervank gearriveerd

WILDERVANK – Sinterklaas en zijn Pieten zijn zaterdagmiddag ook in Wildervank gearriveerd.
Rond 14.00 uur kwam de Sint en zijn Pieten aan bij de sluis aan de Bareveldstraat. Vervolgens trok het gezelschap middels allerlei voertuigen naar het winkelcentrum waar de stoet op de parkeerplaats aankwam. Daar was een podium opgesteld waarop de Danspieten hun kunsten vertoonden.
Onderweg zorgden DJ Iris en het dweilorkest Wakker Worden uit Veendam voor de muziek.
Sinterklaas en zijn Hoofdpiet werden door burgemeester Annelies Pleyte welkom geheten. De kinderen mochten hun tekeningen en kleurplaten aan Sinterklaas overhandigen en werden op het plein door de Pieten vermaakt en getrakteerd op frisdrank.
Vrijwilligers van ParkstadVeendam.nl deden live verslag van de intocht.
Bron en foto’s: Peter Panneman