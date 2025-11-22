Sinterklaas vaart de haven van Scheemda binnen

SCHEEMDA – Sinterklaas kwam vanmorgen om elf uur in Scheemda aan.
Onder begeleiding van twee Pieten op een waterscooter voer de boot van de Goedheiligman de haven binnen. Daar werden Sinterklaas en zijn Pieten door een heleboel enthousiaste kinderen opgewacht. Bijzonder was dat ook Stafpiet, bekend van de Sinterklaasfilm, deel uitmaakte van het gezelschap.
Zodra Sinterklaas voet aan wal had gezet, werd hij hartelijk welkom geheten en trok de vrolijke stoet verder naar het centrum. De Pieten zorgden onderweg voor muziek, grapjes en natuurlijk genoeg lekkers voor alle kinderen.
Foto’s: Ronnie van der Wal