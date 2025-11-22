Sinterklaas zet voet aan wal bij Brasserie Veendiep

VRIESCHELOO, BELLINGWOLDE – Vanmiddag zette Sinterklaas voet aan wal bij Brasserie Veendiep.
Sinterklaas en zijn Pieten kwamen vanmiddag met een boot door het Veendiep aan bij de gelijknamige Brasserie. Onder muzikale klanken van Excelsior nam hij ruimschoots de tijd om de kinderen te begroeten.
Terwijl de andere Pieten pepernoten uitdeelden probeerde Muziek Piet een deuntje met de muziekvereniging mee te blazen.
Vervolgens ging de Sint op een historische brandweerwagen richting Partycentrum De Meet. Onderweg bracht hij een bezoek aan onder anderen de Plus Supermarkt en Koolhof Textiel, die dit jaar als het pakjeshuis dienst doet.
In de sporthal was een Meet & Greet met de Sint en konden kinderen zich samen met de Pieten tijdens sportieve activiteiten uitleven.
Foto’s: Jacob Musch en Reina Stel