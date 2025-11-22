Sinterklaashuis in de Torenstraat Winschoten feestelijk geopend

WINSCHOTEN – Vanaf vandaag is het Sinterklaashuis in de toren van Winschoten officieel geopend voor publiek.
In de Torenstraat stonden vanmiddag lange rijen enthousiaste kinderen en ouders te wachten om als eersten een kijkje te nemen in het Sinterklaashuis. De organisatie ligt in handen van Stichting Activiteiten Oldambt, die hiermee opnieuw een sfeervolle traditie in stand houdt.
Het Sinterklaashuis biedt kinderen de mogelijkheid om Sinterklaas en zijn Pieten op meerdere dagen te bezoeken. De Winschoter toren is volledig omgetoverd tot een warm, feestelijk onderkomen waar de goedheiligman zijn intrek heeft genomen.
Buiten konden kinderen deelnemen aan allerlei Pietenactiviteiten. Zo oefenden ze met lopen over een ‘dak’, gooiden pakjes door een schoorsteen, deden mee aan Pietenpetwerpen en probeerden punten te scoren bij een gatenspel. Natuurlijk was er ook de mogelijkheid om met Sinterklaas op de foto te gaan; een moment waar velen vol verwachting op wachtten.
Openingstijden Sinterklaashuis 2025
- Woensdag 26 november – 14.00 tot 16.00 uur (Pietenmiddag – zonder Sinterklaas)
- Zaterdag 29 november – 14.30 tot 16.30 uur
- Zondag 30 november – 14.00 tot 16.00 uur
Klompactie tijdens de intocht
Tijdens de intocht ontvingen kinderen een magische klomp. Met deze klomp konden zij bij drie Winschoter ondernemers een traktatie ophalen
Op zaterdag 22 november kunnen kinderen, op vertoon van de klomp die tijdens de intocht is uitgedeeld, tussen 14.30 en 16.30 uur in het Sinterklaashuis een tweede klomp ophalen. Op vertoon van hun klomp kregen ze:
- Een beker warme chocolademelk in het Sinterklaashuis
- Een extra lekkernij bij Mecca Winschoten (bij de kraam)
Het Sinterklaashuis bevindt zich in de Toren van Winschoten, aan de Torenstraat. Sinterklaas en zijn Pieten kijken ernaar uit om de komende dagen opnieuw veel kinderen en hun families te mogen verwelkomen.
Foto’s: Anita Meis