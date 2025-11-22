Springen voor de Sint: Intocht in Oude Pekela

PEKELA – Vandaag trok Sinterklaas met zijn Pieten door Oude Pekela. Rond 13.00 uur arriveerde de goedheiligman bij het gemeentehuis. Bij aankomst stapte hij met zijn gevolg uit en liep het laatste stukje te voet richting het gemeentehuis. Onderweg schudde hij zowel jong als oud de hand, wat veel enthousiaste reacties opleverde. De ontvangst bij het gemeentehuis werd verzorgd door burgemeester Jaap Kuin en loco-kinderburgemeester Saar Cremers.
De Pieten zorgden voor een feestelijke sfeer, met Feestpiet die de kinderen enthousiast “Zie ginds komt de stoomboot” liet zingen. Daarnaast presenteerde hij een nieuw lied voor 2025, getiteld “Springen voor de Sint”, dat ter plekke werd gezongen en gedanst door de kinderen, de Pieten én Stichting Dansplezier. Hierdoor veranderde het plein rondom het gemeentehuis in een vrolijk en energiek feest.
Tot slot ging Sinterklaas bij de kinderen langs om handjes te geven en foto’s te maken, voordat hij het gemeentehuis binnenging om even op te warmen. Na deze korte pauze vervolgde hij zijn route om andere kinderen te ontmoeten — een drukke maar vrolijke dag voor de goedheiligman en zijn Pieten.
Ondanks het frisse novemberweer hing er een warme en gezellige sfeer. De intocht in Oude Pekela was opnieuw een groot succes en zorgde voor een feestelijke middag voor jong en oud.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk