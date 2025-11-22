VLAGTWEDDE – Veel kinderen begroeten Sint en zijn gevolg in Vlagtwedde
Vanmiddag trotseerden veel kinderen (en ouders) de kou en kwamen Sinterklaas en zijn gevolg begroeten op het marktplein in Vlagtwedde, onder begeleiding van de muzikanten van Muziekvereniging Dindua zongen de kinderen de bekende liedjes.
Helaas was er nog geen Piet te bekennen op het marktplein en het had nog wel wat voeten in de aarde om ze daar ook te krijgen.
De kinderen moesten flink roepen en zingen om de Pieten ook daar naar toe te krijgen.
Gelukkig kwamen de tien pieten allemaal verpakt in grote cadeaus op een grote vrachtwagen toch op tijd, en met Pietje, die was al de hele week zoek en daar was al bijna de hele week naar gezocht.
De grote groep kinderen ging daarna naar Partycentrum Rendering en daar konden de kinderen onder leiding van de discopieten lekker dansen en even met Sinterklaas praten.
Veel kinderen begroeten Sint en zijn gevolg in Vlagtwedde
VLAGTWEDDE – Veel kinderen begroeten Sint en zijn gevolg in Vlagtwedde