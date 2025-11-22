VV Pekela en VVS delen de punten

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 22 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDE WIND | MORGEN WAT SNEEUWVAL

Het is ook vandaag een vrij mooie dag want er is vrij veel zon met een paar wolkenvelden. Maar het zal toch kouder aandoen dan gisteren want er staat windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt met moeite naar een maximum van 3 graden.

Het blijft droog en dat blijft het ook vanavond en vannacht. De temperatuur daalt in die fase tot rond 0 graden en het blijft waaien. Morgenochtend kan daarbij ook wat lichte sneeuw gaan vallen. Want het is morgen bewolkt met windkracht 5 uit het zuiden en temperaturen van 1 tot 3 graden. Soms valt er in de middag en avond wat lichte sneeuw of regen, morgenavond is er iets meer kans op sneeuw. Maar dat zal niet blijven liggen want ook morgenavond is het boven nul.

Maandag wordt het +5 graden met af en toe regen en een veranderlijke wind. Ook dinsdag valt er soms wat regen, de wind draait dan naar het noorden. Later in de week is er een zuidwestenwind en dan neemt de kans op regen toe. Maxima midden volgende week rond 5 graden en soms wat lichte nachtvorst aan de grond.