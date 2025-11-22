VV Pekela en VVS delen de punten

NIEUWE PEKELA – De ploeg van trainer Henry Meijerman pakte vorige week uit bij Westerlee de eerste periodetitel. Vandaag werd er gespeeld tegen VVS, de ploeg van trainer Jaap Veldhuis. Een sterke ploeg die vlak onder de top van de ranglijst staat. Vanmiddag werden de punten verdeeld, beide ploegen scoorden elk één keer.
Door Gert Meulman
In de eerste helft was de thuisploeg een stuk sterker, maar de kansen werden niet afgemaakt. Zo hadden Jur Bontjer en Ruben Buurs het vizier niet goed staan. Aan de andere kant was de ploeg van Veldhuis bij één van hun sporadische uitvallen wel trefzeker. Haijo Molema scoorde heel knap middels een hakbal. Vlak na rust maakte Jur Bontjer de gelijkmaker voor Pekela.
Volgens Henry Meijerman was zijn ploeg ook in de tweede helft de betere ploeg. “We hebben de kansen gemist, maar dat is elke week zo. Als je vandaag met 6-1 wint dat is dat gewoon reëel. VVS heeft over de hele wedstrijd weinig kansen gehad. Voor mij voelt dit resultaat als verlies. Jaap Veldhuis vond zijn ploeg in de tweede helft iets beter spelen dan in het eerste bedrijf. “Zij maakten gelijk na rust de gelijkmaker en uiteindelijk is het 1-1 gebleven. Wij zijn wel tevreden met het puntje.”
De Pekelders moeten na vandaag de kop van de ranglijst delen met Mussel, die wel de drie punten binnenhaalde (4-3 winst op ZNC). VVS blijft met vier punten minder stevig op het vinkentouw zitten. Volgende week speelt Pekela uit bij Nieuwolda, VVS ontvangt het op dreef zijnde Bato.
Tekst en foto’s: Gert Meulman