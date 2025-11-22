Warm welkom voor Sinterklaas in Veelerveen

VEELERVEEN – Vanmiddag kwam Sinterklaas naar Ons Noabershoes in Veelerveen.
Bij Ons Noabershoes werd vanmiddag een Sinterklaasmiddag georganiseerd. De Goedheiligman en zijn Pieten werden door Egbert Kruze naar het buurthuis gebracht, waar ze door leden van het bestuur en wethouder Giny Luth werden begroet. Bij de ingang stond een grote groep kinderen met hun ouders het gezelschap op te wachten.
Terwijl de Pieten pepernoten uitdeelden schudde de Sint vele handjes. Tijdens deze bezigheid had de Sint een klein probleem: zijn mijter gleed steeds af. Het hoofddeksel was onlangs gewassen antwoordde de Sint op de vraag van de wethouder of hij misschien het afgelopen jaar was gegroeid.
De pret was er niet minder om. In de gymzaal werd nog een gezellig Sinterklaasfeest gevierd, waarbij kinderen in de rij stonden om hun tekeningen aan de Sint te geven.
Foto’s: Catharina Glazenburg