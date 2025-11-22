Westerwolde ontmoet zondag in en tegen Engelbert oud-trainer Loek Swarts

ENGELBERT, VLAGTWEDDE – Sinds het begin van dit seizoen staat Loek Swarts – oud speler en trainer van Westerwolde – aan het roer bij Engelbert, de club waar Westerwolde komende zondagmiddag op bezoek gaat.

De afgelopen jaren hebben beide teams elkaar in competitieverband regelmatig getroffen. Zo ook in het seizoen 2024 / 2025. Na een levendige wedstrijd eind september 2024, met twee rode kaarten voor Westerwolde, verloren de roodwitten in Engelbert met 3 – 2. Naderhand werd deze jammerlijke nederlaag in Vlagtwedde weggepoetst door met 2 – 0 te winnen. Uit deze laatste uitslagen en de wedstrijden in eerdere seizoenen, moge blijken dat het krachtsverschil tussen Engelbert en Westerwolde gemiddeld niet groot is. Maar wie de historische uitslagen nog eens nader in alle rust bekijkt zal ook kunnen vaststellen dat de ontmoetingen tussen beide ploegen wel eens in “korfbaluitslagen” zijn geëindigd. Het is dan ook niet echt te voorspellen hoe de wedstrijd van aanstaande zondag zich zal ontwikkelen.

ENGELBERT

Engelbert staat momenteel op de zevende plaats in de tussenstand met tien punten uit zeven wedstrijden en een doelsaldo van 14 – 15. Een feit is dus dat de ploeg van oefenmeester Swarts tot dusver meer doelpunten tegen heeft gekregen dan gescoord. Er zal de bijna Stadjers dan ook alles aan gelegen zijn dit om te buigen in een positief saldo om zodoende het verschil van twee verliespunten meer t.o.v. hun tegenstander van zondag terug te brengen tot een overbrugbaar aantal punten.

WESTERWOLDE

Westerwolde staat momenteel op een keurige tweede plaats op de ranglijst met vijftien punten uit acht wedstijden. Het doelsaldo van de Vlagtwedders bedraag 16 – 11. Hoewel de kans nog winnaar van de eerste periode te worden voor Westerwolde slechts een theoretische is, kan winst in en tegen Engelbert een mooie eerste stap zijn richting het succesvol presteren in de tweede periode. Wie weet kan de ploeg van trainer Mark Kruize de prima overwinningen van de afgelopen twee weken zondag een vervolg geven om zodoende niet alleen de tweede periode goed te beginnen, maar ook in de top van de ranglijst een woordje mee te blijven spreken.

ALGEMEEN

Scheidsrechter bij Engelbert – Westerwolde is dhr. E. Assen uit Weiteveen. De wedstrijd op sportpark Engelbert in de nabijheid van de stad Groningen, begint – in tegenstelling tot de meeste wedstrijden – om 14.30 uur. Hopelijk is dit voor de vaste aanhang, maar ook voor andere belangstellenden, geen probleem om de reis naar Engelbert te maken om hun favoriete ploeg ook komende zondagmiddag weer te ondersteunen. En ook voor hen zal het vast en zeker prettig zijn Loek Swarts te ontmoeten, een praatje te maken en aan het werk te zien. Overigens, in de wandelgangen gaat rond dat Swarts de thuisploeg van zondagmiddag aan het eind van het seizoen al weer gaat verlaten.

Bron: HJ Pleiter