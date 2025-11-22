Wethouder Wietze Potze verwelkomt Sinterklaas in Ter Apel

TER APEL – Vanmiddag was de Sinterklaasintocht in Ter Apel.
Sinterklaasintocht Ter Apel
Vanmiddag kwam Sinterklaas, heel chic en heel netjes,
Ter Apel binnen… per Oriënt Express nog wel, wat een pretjes!
De stoomfluit klonk vrolijk, de wielen gingen rond,
en heel Ter Apel wist: Sinterklaas is in het dorp, gezond en wel, en gezond!
De stoet reed door ’t Heem, langs de Havenstraat met flair,
de Viaductstraat en Hoofdstraat, overal juichend volk terneer.
Maar bij de rotonde, jawel, bij het spoor op het plein,
raakte Piet-machinist even de weg kwijt, o wat kon dat zijn?
Drie rondjes draaiden ze, de Express ging maar door,
tot Piet riep: “Ik heb ’t! Dáár is het spoor!”
Langs de kant stonden kinderen te zwaaien, blij en blijer,
met wangen zo rood als een winterse mei’er.
Op het Molenplein klonk muziek, de DJ draaide mee,
een podium stond klaar voor Sint en zijn Pietencarnavals-revue.
De spreekstalmeester riep: “Welkom Sint, welkom Pieten!”
en de kinderen stormden toe om hen lachend te begroeten.
Er werd handen geschud met de goedheiligman,
en foto’s gemaakt, soms wel tien achter elkaar, als het even kon.
De dansmariekes van De Kloosterwiekers dansten in stijl,
op Sinterklaasmuziek, een vrolijk en sprankelend geheel.
Acht cadeaus werden uitgedeeld, een feest voor jong en klein,
en er was een kleurwedstrijd, dat vond de Sint ontzettend fijn.
Maar o, wat had hij moeite om te kiezen wie de mooiste had,
want eigenlijk… vond hij alle kinderen winnaar, dat zei hij nog heel zacht.
Pepernoten vlogen rond, een regen van zoet,
en de kinderen zongen de Sinterklaasliedjes uit volle borst, vol gloed.
Zo werd het een koude middag vol warmte, plezier en pracht,
een intocht in Ter Apel die weer een sprookje bracht.
Tot volgend jaar, Sint u bent hier altijd thuisgebracht!
Tekst en foto’s: André Dümmer