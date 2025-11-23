Bijeenkomst over eindberging van kernafval en de bouw van mogelijke kerncentrales in Groningen

ONSTWEDDE – Op 28 november 2025 is er een bijeenkomst over de eindberging van kernafval en de bouw van mogelijke kerncentrales in Groningen. Inloop 19.30 uur en start om 20.00 uur Plaats van bijeenkomst: d’Ekkelkaamp, Kerklaan 9 Onstwedde.
Er dreigen “zwarte kern wolken ” boven onze mooie provincie Groningen en dreigingen voor een aantal genoemde plaatsen op de routekaart van I&W eindberging radioactief kernafval. Dit alles vanwege de plannen welke onze (demissionaire) regering heeft met Groningen.
Ondanks de aangenomen motie van 2e kamerlid Sandra Beckerman (maart 2025 geen kernafval in onze grond) zijn de plaatsen Pieterburen, Onstwedde en Bourtange nog steeds niet van de routekaart eindberging radioactief kernafval afgehaald. Tevens laat de demissionaire regering locatie-onderzoek uitvoeren voor de komst van één à twee kerncentrales in de Eemshaven. Ondanks dat de inwoners van Groningen alsmede Provinciale Staten, gemeenteraden en B&W tegen deze plannen zijn. Ook naar heftig verzet wil de regering tot op heden niet luisteren.
Verenigd Front Kern (afval) Gezond is ontstaan vanuit het verzet van bewoners uit Pieterburen, Onstwedde en Bourtange en heeft zich verenigd met andere demonstratie-groepen uit de overige drie provincies met dezelfde problemen t.a.v. eindberging radioactief afval (in onze zoutkoepels en lege gasvelden). Zij nodigen u allen uit voor onze 2e bijeenkomst op 28 november te Onstwedde.
Op deze informatieavond zijn diverse gastsprekers aanwezig die een presentatie geven over o.a. de mogelijke komst van kerncentrales en de daarmee gepaard gaande opslag van radioactief afval. Zo is organisatie Wise uit Amsterdam aanwezig met twee kerndeskundigen: de heren Jan Haverkamp en de heer Gerard Brinkman. Ook voor het eerst komt het Ministerie van I&W, afdeling participatie eindberging radioactief afval, een presentatie geven i.s.m. het Covra (Centrale Organisatie voor Radioactief afval) uit Zeeland. Na afloop van de presentatie kunt u vragen stellen (één op één) aan de ambtenaren.
Deze uitnodiging (in overleg met het plaatselijk belang) is ook bestemd voor de inwoners van Gasselte en wijde omgeving omdat de inwoners in dit gebied met dezelfde problemen worden geconfronteerd (opslag radioactief afval en waterstof). Er zijn 300 zitplaatsen beschikbaar. Bij teveel aanmeldingen zal er een tweede bijeenkomst worden georganiseerd.
U kunt zich aanmelden via een emailbericht of smsje:
Email naar: bijeenkomst@verenigdfrontkerngezond.nl of via sms naar 0647754504
Vermeld u het aantal personen, naam en adres!
Bron: Tjeerd Palstra
Spreker: Dhr. T.Palstra voorzitter Verenigd Front Kern (afval)Gezond.
Organisatie WISE (World Information Service Energy) 40 jaar kennis over energie. Spreker: Dhr. Jan Haverkamp senior expert nuclear and energy policy (verbonden aan Wise en Greenpeace).
Sprekers: de heren J. Mutsaers, T. Hekkelman, W. Lonkhuyzen van het ministerie I&W, afdeling participatie eindberging radioactief afval en nucleaire veiligheid.
Spreker: dhr. J. Bartol van het Covra ( Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval)
Bovengrondse opslag radioactief afval.
