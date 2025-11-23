Ecologisch Alternatief: Sinterklaas, het feest voor iedereen

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een door Edith van der Horst van Ecologisch Alternatief ingezonden artikel.



‘Het Sinterklaasfeest is voor mij altijd een groot nationaal feest geweest. In mijn jonge jaren werd het bij ons thuis groots gevierd. Samen met mijn grootouders genoten we van lekkernijen en cadeautjes die, na plotseling hard geklop op de buitendeur in het portiek, door een van de pieten waren achtergelaten. De spanning en verrassing maakten het magisch. Daarbij zongen we liedjes, terwijl mijn vader ons begeleidde op de piano. Het hele huis vulde zich met warmte, muziek en saamhorigheid. Ook nu nog zie ik hoe heel Nederland meedoet: gezinnen, scholen, buurten en zelfs het nationale nieuws dragen bij aan de magie van dit feest.



Toch schrok ik toen ik in aankondigingen van de intocht foto’s zag met zwarte pieten. Wereldwijd is blackfacing afgeschaft en als racistisch bestempeld, maar in delen van ons land, ook in Groningen en Westerwolde, zien we nog steeds zwarte pieten. Voor veel mensen van kleur is dat kwetsend, waardoor het feest voor hen geen feest meer is. Mijn eigen bewustwording kwam toen ik als docent op een grote scholengemeenschap in de Bijlmer het verdriet zag bij leerlingen. Zij werden in de supermarkt nageroepen en uitgescholden voor “zwarte piet”. Dat raakte me diep: een feest dat bedoeld is om vreugde te brengen, mag nooit leiden tot pijn of uitsluiting.



Er is inmiddels al jaren discussie gevoerd, en toch blijven sommige delen van ons land vasthouden aan het oude beeld. Maar tradities zijn niet statisch: ze kunnen en moeten meebewegen met de samenleving. Nederland is rijker geworden door de diversiteit van culturen, gebruiken, voedsel, muziek en etnische achtergronden. Juist daarom is het belangrijk dat ook het Sinterklaasfeest zich ontwikkelt naar een inclusieve viering, met pieten van allerlei pluimage – mannen, vrouwen, jongens, meisjes en mensen van kleur – zonder kwetsende schmink. Het is goed om te beseffen dat het feest niet begon met Zwarte Piet: die figuur werd pas in de 19e eeuw geïntroduceerd en later ingeburgerd. Het idee dat Piet er altijd al was, klopt dus niet.



Verandering van gewoonten gaat langzaam, maar ik hoop van harte dat na jaren van discussie en argumenteren volgend jaar overal in Nederland Sinterklaas gevierd wordt als een feest voor iedereen – zonder Zwarte Pieten, maar mét Pieten die voor iedereen een grote en geweldige bijdrage leveren aan dit feest’.



Edith van der Horst

Fractie Ecologisch Alternatief