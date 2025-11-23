Gelijkspel en rustmoment bij JVV en SVBC

JIPSINGBOERTANGE – Voorafgaand aan de wedstrijd stonden beide ploegen punt gelijk op de derde/vierde plek op de ranglijst in hun vijfde klasse D. In het verleden bleek in onderlinge duels dat er altijd vaak gescoord werd. Vandaag werd er vier keer gescoord, met aan beide kanten de gemaakte doelpunten gelijk verdeeld.
Door Gert Meulman
JVV beschikt dit seizoen over een aantal voetballers die afkomstig zijn uit Oeganda en Senegal, welgeteld vijf man sterk. Goeie technische voetballers, die graag de bal aan de voet houden, hierdoor soms verrassen met een mooie actie, maar dit ook nog wel eens te ver willen doordrijven, waardoor de actie sterft in schoonheid. TV noord was er deze middag bij op het sportpark van JVV om hieraan aandacht te besteden, zo ook voor de (s)geit je rijk wat direct na de wedstrijd een aanvang zou nemen.
Na een klein kwartier spelen kwam de thuisploeg van trainer Edwin Guchelaar op voorsprong. Abdalla Salih verschalkte SVBC-doelman Wesley Groen met een zeer fraaie stiftbal. De bezoekende ploeg van trainer Johan Hollen kreeg hierna een paar beste kansen, maar deze bleken aan Sander van Essen en aan Jorn Ahlers niet besteed. Aan de andere kant was het Rik Schulte die vanuit een corner van heel dichtbij hoog over schoot. Na een kleine veertig minuten spelen kwam SVBC op gelijke hoogte. Stan Bijl gaf vanaf de elfmeter doelman Jarno Kip geen kans.
In de tweede helft maakte Ismaila Ssenyonjo (Deco) al na vijf minuten de 2-1. Kevin Kaiser maakte voor de Barger Compascumers vlak voor tijd de gelijkmaker. De wedstrijd werd in de tweede helft nog drie minuten gestaakt door trammelant en scheidsrechter Mike Lit die de rust even wilde opzoeken. Volgens JVV kant werden de donkere jongens constant opgezocht en aangepakt.
Tekst en foto’s: Gert Meulman