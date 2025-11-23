Gezellige Sinterklaas filmmiddag in vanBeresteyn

VEENDAM – Kom zondagmiddag 30 november genieten van ‘De Grote Sinterklaasfilm’ in Filmhuis vanBeresteyn, een vrolijke familiefilm die zorgt voor de perfecte Sinterklaasstemming!
‘De Grote Sinterklaasfilm’ is een hilarisch avontuur waarin Sinterklaas en zijn Pieten zich voorbereiden op hun jaarlijkse reis naar Nederland. Alles lijkt perfect op schema, totdat het Grote Boek van Sinterklaas verdwijnt! In dit boek staan alle verlanglijstjes, adressen en belangrijke aantekeningen, en zonder dit boek kan het feest niet doorgaan. Terwijl de Pieten in paniek op zoek gaan, sluipen er oude bekenden rond het kasteel… Wie kan het boek vinden en het feest redden?
Met een geweldige cast, waaronder Sinterklaas, de Pieten, Dutchtuber, Tineke Schouten, Roxeanne Hazes, Martien Meiland, Miljuschka Witzenhausen en vele anderen, is deze film een must-see voor jong en oud! Het is een avontuurlijk, grappig en hartverwarmend verhaal dat de magie van Sinterklaas voor het hele gezin tot leven brengt.
En wie weet… misschien krijgen we wel hoog bezoek tijdens de pauze! Sinterklaas en zijn Pieten zouden zomaar eens langs kunnen komen.
Datum: Zondag 30 november 2025
Aanvang: 14.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn