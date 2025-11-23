VLAGTWEDDE – Op vrijdag 28 november is Joël Stoppels te gast bij het NUT Vlagtwedde. Het thema is: De bevrijding van Noordoost Nederland in de Tweede Wereldoorlog.
Joël Stoppels is een Nederlandse oorlogshistoricus, auteur en presentator. Hij is gespecialiseerd in de operaties van de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft verschillende boeken en artikelen geschreven en documentaires gepresenteerd voor televisie en radio. Naast het geven van lezingen organiseert hij met zijn firma Battlefield Tours rondleidingen langs historische slagvelden van de oorlog.
Als onderzoeker was hij te zien in de NOS-documentaire 80 jaar bevrijding: Noordoost Nederland. Hij verzorgde de historische toelichting bij de vijfdelige televisieserie 80 jaar vrijheid van Groningen van RTV Noord. Daarnaast was Joël Stoppels in 2017 als militair deskundige te zien in de documentaire van Andere Tijden over de slag om Groningen.
Het bestuur wil graag meer mensen kennis laten maken met het NUT. Neem daarom vooral familie, vrienden, buurtgenoten of kennissen mee.
Bron: Ina Meijerink