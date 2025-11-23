DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Gistermiddag is bij een ongeval op de Friederikenstraße een voetganger gewond geraakt. Het 90 jarige slachtoffer, die op het voetpad liep, werd om 15.00 uur door een automobilist, die ter hoogte van een parkeerplaats rechtsaf sloeg, over het hoofd gezien. De automobilist, die in een lichtgekleurde personenauto met kentekenplaten uit Leer reed, is na het ongeval doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961 926-0.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland