San Se Veria’s winnaars Barrelchallenge Noorderlichteditie 2025

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 23 november 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS WAT SNEEUW | IETS MINDER KOUD

Ook vandaag is het een koude dag en dat komt vooral weer door de wind: er staat windkracht 4 en bij vlagen windkracht 5, vanavond wordt dat windkracht 5 tot 6. En met temperaturen van 0 tot 2 graden en de wind is de gevoelstemperatuur een stuk lager. Het is de meeste tijd ook bewolkt en er kan een vlokje sneeuw vallen, later in de middag en in het begin van vanavond is de kans op sneeuw bij ons wat groter.

Later in de avond en vannacht gaat de temperatuur omhoog tot rond 3 graden en dan valt er soms wat regen. Morgen valt er ook soms regen maar niet zo vaak. Het is morgen 3 tot 5 graden met vrij veel bewolkig, en er is minder wind dan vandaag: ook daardoor is het morgen minder koud!

Dinsdag is het meestal ook bewolkt met soms een paar buien en een middagtemperatuur rond 5 graden. Woensdag is het meest droog met af en toe een noordenwind, daarna waait de wind uit het zuidwesten en dat geeft later in de week veel bewolking en perioden met regen.