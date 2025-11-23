San Se Veria’s winnaars Barrelchallenge Noorderlichteditie 2025

WINSCHOTEN – Vorige week vrijdag is vanaf de parkeerplaats bij de Mc Donalds in Winschoten een groep van 16 ‘barrels’ vertrokken voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht in Zweeds Lapland!
Vrijdag reden ze naar Örebro in Zweden. Een ritje van een dikke 500 km. Gisteravond kwamen ze bij de nachtboot aan die hen van Trelleborg naar Travemunde bracht. Onderweg werden de prijzen uitgereikt. De eerste prijs was voor de San Se Veria’s, tweede werd The Barrel Police en derde de Hunnekoppen. De originaliteitsprijs ging naar Team Haribo en de pechprijs was voor The Mechanical Brothers. Alle deelnemers kregen een herinneringsmedaille aan een prachtige rondreis vol avonturen.
Foto’s: Hilvert Huizing
