Trio Gerry Wolthof verzorgt concert in het Albatrosgebouw

NIEUWE PEKELA – Zondagmiddag, 30 november a.s. geeft het akoestisch trio Gerry Wolthof een concert in het Albatrosgebouw (voormalig Doopsgezinde kerkje) in Nieuwe Pekela.
Het repertoire bestaat o.a. uit songs van Crosby Stills Nash and Young, de legendarische Eagels, The Beatles, Neil Young, Amerikana en diverse andere artiesten waarbij close-harmony zang een prominente rol speelt.
Gerry Wolthof: gitaar, zang en mondharmonica. Gerry is zowel bekend als solo-artiest, als ook bekend van de formatie Still Going West en de Neil Young Mirror Band.
Alex Gache: basgitarist en zanger en begenadigd sologitarist. Alex maakte furore met zijn band Persona Non Grata, waarmee hij meerdere albums maakte.
Benny Nannen accordeon, gitaar en zang. Benny speelde in diverse country-(rock) formaties. Momenteel is hij ook actief in de band What’s Next en het duo Two of Us.
Culturele Commissie Pekela
Zondagmiddag 30 november 2025
Albatrosgebouw(voormalig Doopsgezinde kerkje)
Abr. Westersstraat A83
9663 PB Nieuwe Pekela
Aanvang 15.00 uur, foyer open 14.00 uur
Aanmelden voor het concert is mogelijk via info@sccpekela.nl
Bron: R Kral – Brunen